Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan F.Ş. (18) yönetimindeki 44 FR 611 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden M. D. (24) idaresindeki 10 AKH 576 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA