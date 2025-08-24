Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan F.Ş. (18) yönetimindeki 44 FR 611 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden M. D. (24) idaresindeki 10 AKH 576 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.