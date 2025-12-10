Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ile minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Ankara kara yolu Akçadağ -Kozluca Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) olay yerinde hayatını kaybederken Rukiye Sarımermer (47) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de kurtarılamadı.

Cenazelerin adli tıp kurumuna kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA