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Malatya'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Malatya'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abbas Bozkurt idaresindeki 34 FGD 621 plakalı otomobil sürücüsü Çelikhan yol kavşağına dönmek istediği esnada karşı istikametten gelen Cuma Turşu idaresindeki 31 ATS 201 tır sürücüsü ile çarpıştı yaşanan kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sevim Bozkurt yaralandı. Yaralı ihbar üzerine Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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