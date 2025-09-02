Malatya'da Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada ağır yaralanan ve ilk tedavisi ilçe devlet hastanesinde yapılan sürücü, hava ambulansı ile tam teşekküllü hastaneye sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden M.B. (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan M.B. daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA