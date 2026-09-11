Malatya’da tır devrildi: 2 yaralı
+9 sitede yayında
Güncelleme:
Malatya’nın Pütürge ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Pütürge yönüne ilerleyen tır virajı alamayarak yan yattı.
Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı