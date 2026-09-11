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Malatya’da tır devrildi: 2 yaralı

Malatya’da tır devrildi: 2 yaralı
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Pütürge yönüne ilerleyen tır virajı alamayarak yan yattı.

Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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