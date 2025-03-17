Malatya'da Ticari Takside Silahlı Saldırı: İki Zanlı Yakalandı

Malatya'da ticari taksi içerisinde bir kişiyi silahla yaralayıp yola attıktan sonra kaçan zanlı ve azmettirici yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Caddesi üzerinde ticari taksiye binen U.T. ile araçtaki S.D. arasında çıkan tartışma sonrası silahla bacağından vurulan U.T. yola atıldı. Zanlıların olay sonrası kaçtığı belirlenirken, yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheli S.D. ile azmettirici Ö.D.'yi olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - MALATYA