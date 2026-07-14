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Akülü sandalyesiyle ters yöne giren engelli vatandaşa otomobil çarptı

Akülü sandalyesiyle ters yöne giren engelli vatandaşa otomobil çarptı
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Malatya'da akülü aracıyla ters yönde ilerleyen engelli vatandaşa otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, engelli vatandaş hastaneye gitmeyi reddetti.

Malatya'da akülü aracıyla ters yönde ilerlediği tespit edilen engelli vatandaş, trafik ekiplerini alarma geçirdi. Akülü sandalyeye bir otomobilin çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KGYS kameralarında ters yönde ilerlediği belirlenen akülü sandalye nedeniyle trafik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce ters yönde ilerleyen engelli aracına bir otomobil çarptı. Engelli vatandaş kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen engelli vatandaş hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Şahıs, dönüş yapmak isterken yolu karıştırdığı için yanlışlıkla ters yöne girdiğini, bu sırada fren yapan bir otomobilin aracına çarptığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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