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Malatya'da Tekerleri Patlayan Otomobil Şarampole Uçtu: 8 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tekeri patlayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekeri patlayan otomobil şarampole uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Abdüllatif Gazzi idaresindeki 27 MB 8955 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi çıkışında otomobilin sol arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdüllatif Gazzi ile araçta bulunan Muhammed Masri, Mahmut Masri, Mustafa Gazzi, Azize Masri, Mune Masri, Rufe Masri ve Salah Masri yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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