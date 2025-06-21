Malatya'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesi yakınlarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saat 13.20 sıralarında Malatya-Darende karayolu Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Dinçer (45) idaresindeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan üç kişiden biri hayatını kaybederken, ikisi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin araçta yolcu olarak bulunan Aycan Dinçer (45) olduğu belirlenirken, sürücü Nihat Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunan Mahfus Türkan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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