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Malatya'da Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Malatya'da Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir tartışma sırasında K.Y. bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, tahkikat sürüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi yaralandı. Olayda 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. ile A.D., M.A.A. ve E.Ç. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, K.Y. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen A.D., M.A.A. ve E.Ç. olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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