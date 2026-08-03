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Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı

Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
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Malatya-Elazığ karayolunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren minibüste 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Elazığ karayolunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 J 1148 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tırın altına girdi. Feci kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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