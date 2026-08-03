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Tarım İşçilerinin Minibüsü Tıra Çarptı: Yaralılar Var

Tarım İşçilerinin Minibüsü Tıra Çarptı: Yaralılar Var
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Malatya-Elazığ karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Malatya-Elazığ karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yenice mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin bulunduğu 49 J 1148 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıktıktan sonra önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarparak altına girdi. Feci kaza sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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