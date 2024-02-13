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Malatya'da tarihi eser operasyonu

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Malatya'da bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser operasyonu

MALATYA - Malatya'da bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 204 adet sikke, 23 adet obje,1 adet tarihi tablo, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, A.E. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri süren A.E.'nın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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