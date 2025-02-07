İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor

Mürettebatın ölüm kalım savaşı sürüyor
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 131 Sikke ve Çeşitli Objeler Ele Geçirildi

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 131 Sikke ve Çeşitli Objeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri, kayıtsız tarihi eserlerin yasadışı satışını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 131 adet sikke ve çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 131 adet sikke ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Olayda ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek için çalışma yaptı.

Yeşilyurt ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 131 adet sikke ile 23 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişiye adli işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mürettebatın ölüm kalım savaşı sürüyor
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.