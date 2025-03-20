Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Malatya'da Taksi İçerisinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Malatya'da Taksi İçerisinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir ticari takside meydana gelen silahlı saldırıda U.T. bacağından vurularak yola atıldı. Olayın ardından zanlılar S.D. ve azmettirici Ö.D. yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu. S.D. tutuklanırken, Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da ticari taksi içerisinde bir kişiyi silahla yaralayıp yola attıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

17 Mart Pazartesi Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gülümser Caddesi üzerinde ticari taksiye binen U.T. ile araçtaki S.D. arasında çıkan tartışma sonrası silahla bacağından vurulan U.T. yola atıldı. Zanlıların olay sonrası kaçtığı belirlenirken, yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheli S.D. ile azmettirici Ö.D.'yi olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title