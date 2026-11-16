Malatya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin markete girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. 06 FKP 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir markete girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Otomobilin markete girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı