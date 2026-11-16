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Malatya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi, yaralanan olmadı

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Malatya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi, yaralanan olmadı
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Malatya'da akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin markete girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. 06 FKP 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir markete girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Otomobilin markete girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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