Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Şüpheli Valiz Alarmı

Malatya'da Şüpheli Valiz Alarmı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol ortasında bulunan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede valizin boş olduğu tespit edildi.

Malatya'da yol ortasına bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında kırmızı bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alındı. Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmezken, yapılan kontrolde valizin boş olduğu belirlendi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda, valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Yeşilyurt Güvenlik Olaylar malatya 3-sayfa Güncel

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.