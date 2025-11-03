Haberler

Malatya'da Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Güncelleme:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde kent genelinde suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığını ve güvenlik önlemlerinin etkili bir şekilde uygulandığını belirtti. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve narkotik suçlarla mücadelede de önemli başarılar elde edildiği ifade edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan güvenlik ve asayiş bilgilendirmesinde kent genelinde suç oranlarında önemli düşüş yaşandığını söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte kentteki asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Valilik Toplantı salonunda açıklama yapan Vali Yavuz, Malatya'nın huzur ve güvenliğinin her geçen gün daha iyi hale geldiğini söyledi.

İlk olarak terörle mücadele ile başlayan Vali Yavuz, "Ülkemiz terörle mücadelede etkin yöntemler kullanıyor. Her geçen gün terör örgütlerinin mücadelesi kırıldı. 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ilimizde 67 operasyon gerçekleştirilmiş, 74 zanlı gözaltına alınış, 14'tü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ve operasyon sayısında önceki yıllara oranla yüzde 47 azalma vardır" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen konusunda da azalmanın olduğunu söyleyen Vali Yavuz, 44 operasyon yapıldığını ve 65 organizatörün yakalandığını belirtti. Malatya'da 10 ayda 554 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti.

Açıklamasına narkotik suçlarla devam eden Vali Yavuz, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz devam ediyor. Neredeyse şehrimizde torbacı bırakmadık. Bu 10 aylık sürede bin 994 olay ve operasyon gerçekleştirdik. Madde arzlarıyla ilgili bir değişim söz konusu. Özellikle sentetik ecza konusunda çok ciddi bir artış meydana geldiğini görüyoruz" dedi.

Vali Yavuz, organize suçlarla mücadelenin de kararlıkla devam ettiğini ifade ederek, 10 ayda 17 operasyon yapıldığını, 114 kişinin gözaltına alınarak 69'unun tutuklandığını belirtti.

Kaçakçılık faaliyetleri üzeninde de önemle durduklarına dikkat çeken Vali Yavuz, asayiş olaylarında ciddi oranda azalmanın olduğunu söyledi. Vali Yavuz, " 10 ayda Malatya'da 20 bin 921 asayiş olayı meydana geldi. 2 bin 180 kişi gözaltına alınıp 639'u tutuklandı. Önceki yıllara bakıldığında azalışın olduğunu görüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
