Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen operasyonda sokak satıcılarına yönelik yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, 26 bin 328 adet sentetik ecza hap ve 32,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kiiş gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 26 bin 328 adet sentetik ecza hap ve 32,42 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

