Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, bin 600 sentetik ecza hapı ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramalarda bin 600 adet sentetik ecza hapı, 114 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı