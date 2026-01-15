Haberler

Malatya'da torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da düzenlenen operasyon sonucunda sokak satıcılarından bin 417 adet sentetik ecza ve 181,27 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 417 adet sentetik ecza maddesi, 181,27 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 3 ikamet ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bin 417 adet sentetik ecza maddesi, 181,27 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
