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Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.T. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası zanlı M.S. kaçarken, sağlık durumu iyi olan yaralı tedavi altında.

Malatya'da yolda yürürken husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelincik Tepe mevkiinde M.S. yolda yürüyen husumetlisi M.T.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.T. yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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