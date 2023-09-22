Malatya'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelileri kaçarak izini kayıp ettirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan buldu.

Olay, 19.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.G. ile R.S.'ye bölgeye gelen üç kişilik bir grup tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıslar yaralanırken, zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.