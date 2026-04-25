Malatya'da husumetli saldırısı: 1 yaralı

Malatya'da evinin önünde husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Galip Demirel Sokak üzerindeki ikametine aracıyla gelen M.B (53) araçtan indiği sırada husumetlisi olduğu belirtilen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri 1 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı