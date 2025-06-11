Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir silahlı kavgada S.D. isimli bir kişi yaralandı. Olay, S.D. ile N.Ş. arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. N.Ş.'nin ateş açması sonucu yaralanan S.D. hastaneye kaldırılırken, zanlı daha sonra yakalandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ş., yanında bulunan silahla S.D.'ye ateş açtı. S.D. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

N.Ş.'nin daha sonra olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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