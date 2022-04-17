Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A. ile O.C. arasında Mini sokak içerisinde tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.C. tarafından silahla açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.A. yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin olayın şüphelisi O.C.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya, Beydağı, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title