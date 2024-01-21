Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada G.B., (22) silahla A.G.'yi karın bölgesinde A.G. ise G.B.'yi bacağında bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan A.G. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği bölgede delil araştırması yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlen iki kişiyi ise ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA