Malatya'da silah ticaretine 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da silah ticaretine 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da silah ticaretine 2 gözaltı

Malatya'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya -Elazığ karayolu yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet tabanca, 21 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarakŞ.I. ile O.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title