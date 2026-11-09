Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yasa dışı silah ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir araçta 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Aliağa'daki korkunç patlamayı anlattı: Tırı bile salladı

İzmir'deki korkunç patlamayı anlattı: Tır bile sallandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor16

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

Haberi alan koştu geldi, kimseyi sakinleştiremiyorlar
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor42

Fatma Betül'ün ardından yeni iddia: 60 vekil, 30 bakan daha var
Rus askeri Tu-154 uçağı Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'na indi

Neden geldiği, içinde kimlerin olduğu bilinmiyor
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum
Çiğdem Erdoğan: Dijital şiddet giderek yaygınlaşıyor

Çiğdem Erdoğan: Dijital şiddet giderek yaygınlaşıyor
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber