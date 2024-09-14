Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 75 fişek ele geçirildi. 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 75 adet fişek ele geçirilirken A.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa malatya Hukuk

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title