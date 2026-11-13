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Malatya’da şehit olan 4 askerin naaşı Ankara’ya uğurlandı

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Malatya’da şehit olan 4 askerin naaşı Ankara’ya uğurlandı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından Ankara’ya gönderildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit olan askerlerin naaşları, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehitlerin naaşları sabaha karşı 05.00 sıralarında Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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