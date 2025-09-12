Malatya'da Şantiyedeki Araçta Yangın Paniğe Neden Oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir şantiyede park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiyede park halinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
