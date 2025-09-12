Haberler

Malatya'da Şantiyedeki Araçta Yangın Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Şantiyedeki Araçta Yangın Paniğe Neden Oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir şantiyede park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiyede park halinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
