Malatya'da Şantiyede Yangın: Yaralı Yok, Maddi Hasar Var

Malatya'da Şantiyede Yangın: Yaralı Yok, Maddi Hasar Var
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana gelen yangında yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahnebi Sokak içerisinde bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 8 konteyner etkilenirken. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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