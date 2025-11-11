Malatya'da Şantiyede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyenin yemekhane kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyenin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA