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Malatya'da Şantiyede Çıkan Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Malatya'da Şantiyede Çıkan Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.N.D. darp sonucu yaralandı ve 3 işçi gözaltına alındı.

-Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiye de çalışan işçiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişinin darp sonucu yaralandığı olayda 3 işçi gözaltına alındı.

Olay, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan M.N.D. ile Y.K.,N.K. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.N.D. darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı olayda, Y.K.,N.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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