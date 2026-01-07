Malatya'da şantiyede korkutan yangın: 2 yaralı

Malatya'da, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 işçi yaralanırken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larda söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yatakhanede büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - MALATYA