Haberler

Malatya'da şantiyede korkutan yangın: 2 yaralı

Malatya'da şantiyede korkutan yangın: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'da, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 işçi yaralanırken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larda söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yatakhanede büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı