Malatya'da Şantiye Kavgasında 3 İşçi Yaralandı

Malatya'da Şantiye Kavgasında 3 İşçi Yaralandı
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Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı ve demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavga ile ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı, demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi eski adliye hizmet binası mevkiinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, demir sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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