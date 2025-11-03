Malatya'da Şantiye İşçisi Silahla Vuruldu

Malatya'da çalıştığı şantiyede silahla vurulmuş halde bulunan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir şantiyede tesisat ustası olarak çalışan 24 yaşındaki N.K., arkadaşları tarafından karın bölgesinden silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürülürken, olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir silah ve boş kovan bulunamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA