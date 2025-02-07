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Malatya'da Sanayi Sitesinde Yangın, Büyük Maddi Hasara Neden Oldu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özhan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden dumanlar yükselirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeni ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangının yeni ortaya çıkan görüntüleri ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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