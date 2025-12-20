Malatya'da sahte alkol operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 76 litre etil alkol ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üretimine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.K. isimli şahsa ait ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 76 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. - MALATYA