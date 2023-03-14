Malatya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve göle dönen altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Malatya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

MALATYA - Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve göle dönen altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış depremlerle birlikte zor günler yaşayan Malatyalılara hayatı iyice zorlaştırırken, kent trafiği ise edata felç oldu.

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.