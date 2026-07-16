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Malatya'da KOM'dan ruhsatsız silah operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'da KOM'dan ruhsatsız silah operasyonu: 7 gözaltı
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Malatya'da KOM ekiplerince ruhsatsız silah satışı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adresler ile bir araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 196 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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