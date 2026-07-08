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Malatya'da rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi

Malatya'da rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Bu miktar, kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Bu miktarın, Malatya'da bu zamana kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid hammaddesi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen hammadde ile yaklaşık 202 kilo 900 gram sentetik kannabinoid üretilebileceğini, bunun Malatya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid hammaddesi olduğunu belirtti.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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