Malatya'da arkadaşını öldüren çocuk sanığa 15 yıl 10 ay hapis

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde pompalı tüfekle arkadaşını öldüren çocuğa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Olay, 29 Aralık 2024 tarihinde Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.E.Y., evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki arkadaşı Okan Gül'ü pompalı tüfekle yaraladı. Ağır yaralanan Okan Gül, kaldırıldığı hastanede 14 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.E.Y. ile maktul Okan Gül'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın sonunda sanık M.E.Y.'yi "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 18 yaşından küçük olması ve uygulanan yasal indirimler dikkate alınarak ceza 15 yıl 10 ay hapis olarak belirlendi. - MALATYA