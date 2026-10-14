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Malatya'da polis, Valilik koordinesinde okul çevresi denetimlerini sürdürüyor

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Malatya'da polis, Valilik koordinesinde okul çevresi denetimlerini sürdürüyor
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Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Malatya'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri uygulanırken, polis ekiplerinin denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler titizlikle uygulanıyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarına devam edebilmelerini amaçlayan uygulamalarla okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin devam ettirildiği belirtildi. Malatya Valiliği koordinesinde yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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