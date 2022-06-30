Malatya'da polis denetimleri arttırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da polis denetimleri arttırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da polis denetimleri arttırdı

Malatya'da polis ekipleri kent genelinde denetimlerini arttırdı.

Malatya'da polis ekipleri kent genelinde denetimlerini arttırdı.

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklar hareketlenirken, polis ekipleri ise denetimlerini arttırdı. Kentte vatandaşların huzur ve güven ortamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasını önlemek ve asayişin korunması adına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede kentin en işlek noktalarında denetimlerini arttıran polis ekipleri şüphelendikleri şahısları tek tek durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan denetimler ise gece boyunca devam ediyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title