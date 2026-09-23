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Malatya’da polis 43 motosikleti kontrol etti, olumsuzluğa rastlanmadı

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Malatya’da polis 43 motosikleti kontrol etti, olumsuzluğa rastlanmadı
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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi; 43 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin kent genelinde sürdürüleceği açıklandı.

Malatya'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 43 motosiklet kontrol edildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 43 motosiklet kontrol edilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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