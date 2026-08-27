Haberler

Malatya'da Parkta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Parkta Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrat Sokak içerisinde bulunan bir parkta M.M.S. ile E.K. ve K.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Olaya karıştıkları belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim
İstanbul Sultangazi'de kadın kılığında hırsızlık: Mahalleli kovaladı, polis yakaladı

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bir anlık dikkatsizlik faciaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı
40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor