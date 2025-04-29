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Malatya'da Park Halindeki Traktör Aniden Yandı

Malatya'da Park Halindeki Traktör Aniden Yandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir traktör aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, traktör kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir traktör aniden alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede park halinde olan bir traktör aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Traktörün kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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