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Malatya'da Park Halindeki Araçta 63 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Malatya'da Park Halindeki Araçta 63 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 63 yaşındaki Atilla U., park halindeki aracında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da 63 yaşındaki şahıs, park halindeki aracında ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atilla U.'ya (63 ulaşamayan yakınları, kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa Caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti. Atilla U.'nun sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde oturduğunu gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla U.'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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